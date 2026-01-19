Simonelli torna su Milan Como a Perth: «Tramontata per motivi noti. Col senno di poi, forse, era un po’ azzardata». E per la Supercoppa annuncia una novità

Simonelli, presidente della Lega Serie A, è tornato a parlare dell’ipotesi, tramontata, di giocare la sfida tra Milan e Como a Perth

L’assemblea dei club di Serie A ha delineato i prossimi passi per il calcio nostrano. Il presidente Ezio Maria Simonelli, intervenendo in conferenza stampa, ha chiarito la posizione della Lega riguardo il format della Supercoppa, confermando che per la prossima stagione «si tenderà ad andare su partita singola». Un ritorno al passato che mette da parte, almeno per ora, il format delle Final Four visto recentemente, puntando su una sfida diretta più immediata.

Per quanto riguarda l’ipotesi di disputare partite di campionato fuori dai confini nazionali, Simonelli non ha chiuso le porte, nonostante il naufragio della proposta australiana. «L’idea su Perth è tramontata per i motivi noti. Con il senno di poi, forse era un po’ azzardata», ha ammesso il presidente, sottolineando però che l’obiettivo resta la valorizzazione del brand all’estero. Il calcio italiano guarda dunque ai modelli americani, come la NFL, per espandere il proprio bacino d’utenza globale.

Simonelli, possibili gare di campionato oltre i confini nazionali

Secondo Simonelli, giocare una partita di Serie A all’estero non dovrebbe essere visto come un tabù. Il presidente ha infatti dichiarato: «Che il calcio possa andare fuori dal Paese penso ci possa stare. Un sacrificio di una gara su 380 non credo crei problemi». Nonostante la comprensibile voglia dei tifosi di vedere la propria squadra nel proprio stadio, la Lega valuterà nuove opportunità in futuro, adattandosi alle regolamentazioni FIFA e UEFA per non restare indietro rispetto ad altri sport internazionali.