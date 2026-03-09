Connect with us

HANNO DETTO

Simonelli: «Il VAR ha migliorato le decisioni arbitrali. Il 23 un incontro con Rocchi. Lo spettacolo di San Siro è stato bellissimo»

Published

55 minuti ago

on

By

Simonelli

Simonelli, presidente della Lega Serie A, a GR Parlamento ha parlato del derby giocato ieri e del VAR

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ai microfoni di GR Parlamento, nel corso del programma ‘La Politica del Pallone’ ha parlato del derby giocato ieri e del VAR. Queste le sue dichiarazioni:

PENSIERO SUL VAR «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c’erano prima e ci sono anche adesso perché prima l’errore in campo era tollerato mentre quello del VAR un po’ meno. Il mio giudizio è positivo, come tutto le cose si possono e si devono migliorare e siamo a lavoro per farlo. Il VAR deve sbagliare il meno possibile, ma bisogna però accettare anche che possa sbagliare».

INCONTRO CON ROCCHI «Il 23 marzo ci sarà questo incontro con Gianluca Rocchi, proveremo noi a metterci a disposizione della classe arbitrale per agevolare il loro lavoro e confrontarci sulle linee guida che anche noi dobbiamo seguire. Si parlerà delle rispettive esigenze, cercando una soluzione anche nell’interesse del pubblico e del campionato».

SPETTACOLO BELLISSIMO NEL DERBY «Sicuramente lo spettacolo di San Siro è stato bellissimo, vederlo pieno per oltre 75mila spettatori con record di incasso per la Serie A significa che c’è ancora tanta attenzione per le nostre partite. che sono molto belle e combattute. È una grande soddisfazione da parte nostra per questo risultato. Lavoriamo per vedere questo spettacolo ogni domenica, per dare agli spettatori stadi più moderni. Stiamo adoperandoci come Lega per la creazione di nuovi stadi, questo comporterà maggiore presenza. Ieri abbiamo toccato il record di presenze negli ultimi 30 anni, ma nonostante la carenza di infrastrutture abbiamo un’occupazione degli stadi che non si è mai verificata in vent’anni. Vogliamo dare ai tifosi stadi accoglienti, da godere prima e dopo la partita. Se diventa un luogo da vivere così eviteremo anche gli ingorghi del dopopartita. Mi auguro che prima del 2032 siano già operativi tanti stadi, non voglio limitare tutto questo all’organizzazione degli Europei».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: novità sul futuro di Modric, Parma su Comotto

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×