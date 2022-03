Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter Fiorentina

REAZIONE – «Chiaramente il primo tempo è stato insufficiente, perché una squadra come noi deve fare di più e meglio. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio dopo il gol e abbiamo creato. E’ un momento no e il fatto di aver fatto 7 punti in 7 partite iniziano a pesare. Il pareggio non mi soddisfa».

PAURA DEL CONTRACCOLPO – «Paura assolutamente no. La squadra sente ovviamente più responsabilità e a novembre e dicembre siamo stati perfetti. Dobbiamo cercare di restare tranquilli e lavorare di più. Ci mancano i risultati ma stiamo creando tantissimo».

SOSTA – «Adesso dobbiamo lavorare. Avremo giocatori con le Nazionali ma dobbiamo essere bravi. Se Sanchez avesse segnato ora si parlerebbe di altro. Dobbiamo essere bravi a gestire questi momenti»

ASSENZE ED ERRORI «Abbiamo attaccato poco la profondità e abbiamo sbagliato tanto. Troppo facile parlare delle assenze».

PROBLEMI REALIZZATIVI – «Probabilmente siamo troppo frenetici. Sarei più preoccupato se non creassimo nulla ovviamente. Nelle ultime partite nonostante non ci sia stata la vittoria la squadra ha creato tanto ma magari si è fatta prendere dalla fretta».

LAUTARO DZEKO – «Ho fortuna di avere tanti attaccanti e devo fare delle scelte»

JUVENTUS – «Sappiamo che partita è. Sappiamo che sono un grandissimo avversario e ci prepareremo al meglio».