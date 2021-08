Simone: «Adli? Giocatore completo. Fa tutto con coraggio»

Simone ha parlato a Gazzetta dello sport in particolare di Adli, prossimo probabile acquisto rossonero da piazzare a centrocampo

CONSIGLIO A PIOLI- «Totalmente. È un giocatore completo, bravissimo nelle due fasi. Costruisce, recupera, fa tutto con coraggio. Ha qualità tecniche notevoli, tiro, dribbling. Se è già pronto per il Milan non lo so, ma certamente è un talento di grande prospettiva».

GIOCATORE MODERNO- «È un giocatore moderno, box to box. Parte da dietro e lo trovi in attacco: ha ottime qualità offensive, gli appartengono i colpi del trequartista. Ha lo spunto, l’ultimo passaggio, sa essere presente in area».

FANTASISTA O MEDIANO- «Per le qualità che ha dico che può adattarsi a tutti i ruoli del centrocampo e giocare sempre ad alto livello. Ha la stessa capacità di costruzione di Tonali e Bennacer, ma maggiore proiezione offensiva».

DOVE PUÒ MIGLIORARE- «Nel fisico magari, ma ha già una buonissima struttura. Si vede anche nei contrasti: non ha mai paura di lanciarsi. Un segnale di grande personalità».

AL COSTO DI UN AFFARE- «Alt. Verratti per poco di più passò al Paris Saint Germain e oggi è diventato il campione che è. Adli vale quella cifra ma deve ancora consacrare le sue qualità in un grande club. Se anche lui saprà confermare le attese in futuro potrà valere molto di più».

A CHI ASSOMIGLIA- «Per movenze quando gioca basso e per il tocco di palla posso dire Pirlo. Davanti è più incisivo di Rabiot, così come nell’uno contro uno».