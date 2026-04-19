Simic a DAZN: «Mi dispiace che nel Milan non ci sia Maldini. Ho parlato con Modric, ecco cosa mi ha detto»

Simic, ex difensore del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri: dall’assenza di Paolo Maldini al futuro di Modric

Il pre-partita di Hellas Verona-Milan si accende non solo per le formazioni ufficiali, ma anche per le parole di uno storico ex difensore rossonero.

Ai microfoni di DAZN, Dario Simic ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere i tifosi, toccando tasti sensibili come l’addio di Paolo Maldini e, soprattutto, il futuro di Luka Modric.

PAROLE – «Non si fa in un minuto. Mi dispiace che non ci sia Paolo Maldini: con lui qua sarebbe stato molto più facile. Ho parlato con Luka, ho visto che è molto felice a Milano e Milanello. Mi ha detto che non ha ancora deciso se rimane un anno o no. Ma ho visto che sta cercando un appartamento. Non so le sue cose familiari».