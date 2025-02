Simic, l’ex difensore del Milan lascia l’Anderlecht? Può firmare con quella squadra. Ultime

Simic, il centrale ex Milan potrebbe già lasciare l’Anderlecht dopo l’arrivo in estate: contatti in corso con il Galatasaray

In alcuni campionati di Europa e non solo, il calciomercato è ancora aperto ed il Galatsaray starebbe trattando un ex Milan. In Turchia la sessione invernale chiuderà l’11 febbraio quindi tra 6 giorni.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Galatasaray avrebbe chiesto informazioni per Jan Carlo Simic e ci sarebbe una trattativa in corso con l’Anderlecht per la cessione del classe 2005.