Calciomercato Milan, non solo Rashford: Moncada ha avviato i contatti per un altro calciatore

Calciomercato Milan, Moncada avrebbe avviato i contatti per un altro giocatore. Non solo Rashford come nome caldo

Non solo Marcus Rashford, c’è un altro nome entrato in orbita Milan in queste ore, si tratterebbe di Belahyane. Stando a quanto riportato da Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo X, Moncada avrebbe incontrato a Casa Milan un intermediario molto vicino all’Hellas Verona.

Il centrocampista classe 2004 avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro. In stagione può vantare 18 presenze in Serie A, potrebbe essere un’alternativa per la mediana rossonera.