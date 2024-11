Shevchenko, grandissimo riconoscimento per l’ex Milan! Lunedì la cerimonia, cosa succede

Shevchenko, l’ex indimenticato centravanti del Milan entrerà nella Hall Of Fame del calcio italiano: lunedì la cerimonia

Come riferito dall’Ansa, sta per arrivare un importante riconoscimento per Andriy Shevchenko, leggenda indimenticata del Milan:

Luciano Spalletti, Daniele De Rossi, Andriy Shevchenko. A Coverciano è di nuovo tempo di leggende, e lunedì si celebrerà la cerimonia annuale della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’, il riconoscimento che dal 2011 la Figc assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno scritto la storia del nostro calcio. Nell’Auditorium del centro tecnico federale, con inizio alle 18 in diretta su Raisport, differita su Rai 2 dalle 19.30 circa, saranno assegnati i premi della XII edizione secondo i voti espressi dalla giuria di giornalisti sportivi coordinati da Matteo Marani, presidente della fondazione Museo del Calcio. Sarà una serata azzurra, il colore che unisce la carriera di quattro delle sei stelle che entrano ufficialmente nella leggenda: il ct Luciano Spalletti (categoria ‘Allenatore’), il campione del mondo 2006 Daniele De Rossi (calciatore italiano), il vice campione mondiale nel 1970 Roberto Boninsegna (veterano), l’azzurra Valentina Giacinti (calciatrice). In platea ci saranno squadra e staff della Nazionale, che si radunerà domenica a Coverciano per preparare gli ultimi due impegni del girone di Nations League con Belgio e Francia. Come ogni anno, spazio ad un campione straniero che ha dato lustro alla Serie A: la giuria ha scelto Andriy Shevchenko (calciatore straniero), Pallone d’oro 2004 e protagonista con il Milan degli anni Duemila.