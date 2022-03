Shevchenko a Sky Sports UK: «Dobbiamo fermare questa guerra» – VIDEO

Dopo il video proiettato sui maxischermi di San Siro, Shevchenko è tornato a parlare, ai microfoni di Sky Sports UK

«Come prima cosa voglio ringraziare la mia nazione, l’esercito, il presidente per tutto quello che stanno facendo per difendere la mia patria dall’aggressione russa. Sono fiero di essere ucraino. È un momento difficile per la mia nazione, la mia gente, la mia famiglia. Mia mamma e mia sorella sono a Kiev in questo momento, in questo momento stanno accadendo cose terribili. Muoiono persone, bambini… Ci sono missili puntati verso le nostre case. Dobbiamo fermare questa guerra, dobbiamo trovare un modo per fermarla. Vorrei rivolgermi al popolo russo. Vorrei chiederti come puoi tollerarlo. Ti imploro, finché c’è ancora tempo, di fermare la guerra. Esci in strada. Dì le tue opinioni. Puoi fermare la guerra e devi farlo».