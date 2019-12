Sfida svedese, Ekdal aspetta Ibrahimovic per l’Epifania

Abin Ekdal, prossimo avversario di Zlatan Ibrahimovic, al Secolo XIX ha parlato del proprio connazionale

Abin Ekdal, prossimo avversario di Zlatan Ibrahimovic, al Secolo XIX ha parlato del proprio connazionale:

«Ibrahimovic sarà uno stimolo per tutti e con lui in campo sarà un Milan più forte e più motivato. È ancora decisivo, ci sono due motivazioni: il primo perché è un professionista esemplare e quando si allena dà sempre tutto, il secondo perché spinge gli altri a fare meglio perché nessuno ha il coraggio di deluderlo. Chi ha giocato con lui lo sa: ha in testa solo la vittoria e se non ci riesce prima si arrabbia con se stesso, poi con chi non ha dato il massimo. Ha una mentalità da vincente».