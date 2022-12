Settore giovanile Milan: i programma del week end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

L’ultimo mese del 2022 si apre con una due giorni ricca di sfide importanti per le squadre del Settore Giovanile rossonero. Tanti gli appuntamenti previsti sabato, quando saranno impegnate due Under femminili e diverse rappresentative maschili: spicca il doppio impegno, contro i pari-età del Südtirol, di U16 e U15. Dopo un sabato pomeriggio davvero intenso, la domenica proporrà tre incontri, tutti imperdibili. Al mattino in campo U18 (in casa con l’Atalanta) e U17 (in trasferta contro l’Udinese), mentre il pomeriggio sarà tutto della Primavera femminile di Davide Corti, che ospiterà la capolista – e campione in carica – Roma in uno scontro al vertice molto atteso.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 3 DICEMBRE

UNDER 11: 9ª giornata, MFA-Milan, ore 14.00 – CS Greppi Dajelli, Milano

UNDER 10: 9ª giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 – Comunale Brera, Pero (MI)

UNDER 15: 9ª giornata, Milan-Südtirol, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 11 FEMMINILE: 9ª giornata, Città di Rodano-Milan, ore 14.30 – Campo Comunale, Rodano (MI)

UNDER 16: 9ª giornata, Milan-Südtirol, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 9: 9ª giornata, Milan-Forza e Coraggio, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 9ª giornata, Ausonia-Milan, ore 15.15 – CS Ausonia, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Riozzese-Milan, ore 18.30 – CS Comunale, Cerro al Lambro (MI)

DOMENICA 4 DICEMBRE

UNDER 18: 10ª giornata, Milan-Atalanta, ore 11.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 17: 12ª giornata, Udinese-Milan, ore 11.30 – Stadio Comunale, Precenicco (UD)

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Roma, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

UNDER 13 FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-Frog, ore 18.15 – PUMA House of Football, Milano