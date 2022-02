Settore Giovanile Milan, il programma delle gare di questo week-end

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Settore Giovanile Milan, ecco tutte le gare in programma per quanto riguarda le squadre giovanili rossonere

Ritorna in campo il settore giovanile del Milan, e il Centro Sportivo Vismara si popola: si parte sabato con U17 maschile e femminile sotto il segno del Como, in casa i primi e in trasferta le seconde, per entrare nel vivo del girone di ritorno. Gli U15 riceveranno l’Atalanta.

Il programma si infittisce domenica. Aprirà le danze la Primavera maschile con la prima giornata di ritorno contro il Sassuolo, mentre la Primavera femminile accoglierà la Pro Sesto. Spazio poi anche agli U18 contro l’Empoli, U16 contro l’Atalanta, U14 contro la Pro Patria e infine sarà Derby contro l’Inter per gli U13.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 12 FEBBRAIO

UNDER 17 : Recupero 1ª giornata di ritorno, Milan-Como, ore 14.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE : 4ª giornata di ritorno, Como Women-Milan, ore 16.00 – CS Comunale (Cislago)

UNDER 15: 3ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 16.30 – CS Vismara (Milano)

DOMENICA 13 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 1ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo, ore 10.45 – CS Vismara (Milano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata di andata, Milan-Pro Sesto, ore 14.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 18: 3ª giornata di ritorno, Milan-Empoli, ore 13.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 16: 3ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 14: 4ª giornata di ritorno, Milan-Aurora Pro Patria, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 13: 4ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 11.30 – Accademia Internazionale (Milano)