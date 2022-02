Settore Giovanile Milan, il programma delle gare di questo week-end

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Settore Giovanile Milan, ecco tutte le gare in programma per quanto riguarda le squadre giovanili rossonere

Torna a riempirsi il programma delle partite del Settore Giovanile, dopo la lunga pausa forzata dovuta prima alle festività natalizie e poi allo stop per Covid. Cinque le squadre in campo tra sabato e domenica, mentre i calendari si infittiscono per via dei recuperi infrasettimanali. La Primavera, dopo la sconfitta nel Derby, sarà impegnata a Genova contro il Genoa, sabato in campo anche l’U17 contro il Vicenza. Domenica spazio all’U18 contro la SPAL e alla Primavera Femminile con il Chievo, mentre si rivedono U16 e U15, entrambe impegnate contro l’Hellas Verona.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 5 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 17ª giornata, Genoa-Milan, ore 11.00 – Begato 9 (Genova)

UNDER 17: 5ª giornata di ritorno, Milan-Vicenza, ore 15.00 – CS Vismara (Milano)

DOMENICA 6 FEBBRAIO

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Chievo Verona, ore 11.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 13.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 16: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 18: 2ª giornata di ritorno, SPAL-Milan, ore 10.30 – Centro Addestramento SPAL (Ferrara)