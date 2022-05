Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Quattro impegni ufficiali nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero, quattro partite di elevata importanza per altrettante compagini protagoniste sino a ora di una grande stagione. Continua la Fase Interregionale per U17 e U15 femminili, entrambe attese dal quarto turno rispettivamente contro Brescia e Sassari Torres.

Tempo di Quarti di finale nazionali, invece, per U16 e U15, entrambe vittoriose nel ritorno degli Ottavi giocato mercoledì. I ragazzi di Abate affronteranno il Frosinone dopo aver eliminato il Benevento, mentre i 2007 di Bertuzzo – una volta avuta la meglio sull’Udinese – sfideranno il Monza. Per entrambe le rappresentative rossonere il ritorno, in casa al Vismara, è previsto nel weekend del 28-29 maggio.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 21 MAGGIO

UNDER 15 FEMMINILE: 4° turno Fase Interregionale, Sassari Torres-Milan, ore 14.30 – CS Li Punti, Sassari

UNDER 17 FEMMINILE: 4° turno Fase Interregionale, Milan-Brescia, ore 16.00 – CS Vismara, Milano

DOMENICA 22 MAGGIO

UNDER 15: Quarti di finale (andata), Frosinone-Milan, ore 10.30 – Stadio Comunale, Ferentino (Frosinone)

UNDER 16: Quarti di finale (andata), Monza-Milan, ore 15.00 – Centro Sportivo Monzello, Monza