Serie A, un club rischia di saltare la prima giornata di campionato

Lo Spezia comunica la positività di un altro giocatore. La società annulla tutti gli impegni. La prima partita del campionato è contro il Cagliari

Lo Spezia deve fare i conti con una situazione piuttosto complicata. Il club, tramite i suoi canali ufficiali, comunica infatti la positività al Coronavirus di un nuovo giocatore e si trova costretto ad annullare gli impegni imminenti, come l’amichevole contro il Montebelluna prevista per oggi alle 17.

Thiago Motta, che ha preso le redini della squadra dopo l’abbandono di Italiano, si trova ora a riflettere insieme al resto della società. Come comportarsi in vista dell’inizio del campionato e soprattutto in vista della prima partita del 23 agosto con il Cagliari all’Unipol Domus? Si attendono sviluppi.