Serie A, svolta per il Milan e gli altri club: cambiano i contratti dei calciatori

Serie A – Arriva la novità che potrebbe cambiare il calciomercato. Nuova durata massima per i contratti dei giocatori

Una svolta significativa si profila nel calcio italiano con l’approvazione del Decreto Legge sullo Sport, che alza a otto anni il limite massimo per la durata dei contratti dei giocatori. La notizia, riportata da Calcio e Finanza, emerge dal testo del decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri, introducendo una modifica di rilevante impatto nel panorama dei rapporti di lavoro sportivo professionistico.

Fino ad oggi, in Serie A, il limite massimo era fissato a cinque anni. Questa estensione a otto anni, come evidenziato da Calcio e Finanza, consentirà ai club di vincolare gli atleti per un periodo decisamente più lungo, trasformando i rapporti contrattuali in veri e propri asset di lungo termine. Le società potranno così massimizzare il diritto sulle prestazioni sportive dei giocatori, garantendosi una maggiore stabilità e programmazione.

Un altro aspetto fondamentale di questa novità riguarda l’ammortamento dei costi. Con la possibilità di spalmare il costo del cartellino di un calciatore su un periodo di otto anni anziché cinque, le compagini sportive potranno rendere gli investimenti nel mercato più sostenibili a livello economico-finanziario. Questo potrebbe portare a una maggiore capacità di spesa sul mercato, pur mantenendo un equilibrio finanziario più saldo.

Tuttavia, è importante sottolineare un caveat: sebbene il limite nazionale sia stato esteso, per quanto riguarda il Fair Play Finanziario della UEFA, il tetto massimo per l’ammortamento dei costi dei trasferimenti rimane fissato a cinque anni. Questo significa che, ai fini dei bilanci UEFA, le società dovranno comunque attenersi al limite quinquennale, gestendo eventuali discrepanze tra le normative nazionali e quelle continentali.

Questa misura, inserita nel più ampio contesto della riforma del lavoro sportivo, mira a fornire maggiori strumenti alle società per competere in un mercato sempre più globalizzato, cercando di bilanciare le esigenze di investimento con la sostenibilità economica. Una vera e propria novità per il Milan e le altre società.