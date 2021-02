Serie A, rivincita Napoli, lo Spezia schianta il Milan. Occasionissima Inter

La Juve interrompe la striscia positiva a Napoli, scivolone Milan contro un super Spezia. E stasera l’Inter può riprendersi la vetta

L’Inter questa sera ha l’occasione di tornare solo in testa alla classifica e dare una svolta al suo campionato, dopo le eliminazioni in Europa e in Coppa Italia che hanno messo in discussione il progetto Conte/Suning. Ma non sarà una passeggiata perché sulla strada dei nerazzurri c’è una Lazio con una striscia aperta di 6 vittorie consecutive, in piena bagarre qualificazione Champions insieme a Roma e Napoli.

