Serie A, l’Inter rallenta il Milan allunga ed è ufficialmente capolista: la classifica aggiornata

Serie A – L’Inter strappa un pareggio in extremis contro il Torino e perde due punti rispetto a Milan e Napoli che, davanti, allungano

L’Inter strappa un pareggio in extremis contro il Torino e perde due punti rispetto a Milan e Napoli che, davanti, allungano. Al di là di come finirà il recupero dei nerazzurri contro il Bologna, la squadra di Inzaghi non può intaccare il primo posto del Milan.

CLASSIFICA

Milan 63

Napoli 60

Inter* 59

Juventus 56

Atalanta* 48

Roma 48

Lazio 46

Fiorentina* 46

Hellas Verona 40

Sassuolo 40

Torino* 35

Bologna* 33

Empoli 32

Udinese** 30

Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia* 22

Genoa 19

Salernitana** 16