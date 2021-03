Serie A, il blocco dell’Inter può riaprire le speranze scudetto, non solo quelle della Juve ma anche quelle del Milan, come detto da Ibra

Serie A, il blocco dell’Inter può riaprire le speranze scudetto, non solo quelle della Juve ma anche quelle del Milan, come detto da Ibra ieri nel post gara con il Manchester. Il centravanti svedese ha mostrato chiaramente l’intenzione di continuare a lottare non solo per il quarto posto ma anche per lo scudetto, nonostante quel più 9 nerazzurro che demoralizzerebbe chiunque. Nel prossimo week end però potrebbe cambiare qualcosa.

COL SASSUOLO NON SI GIOCA- Come riporta questa mattina Repubblica, la gara di domani tra Inter e Sassuolo è stata rinviata con decisione presa dall’Ats milanese: “Un focolaio- si legge- con «elevato rischio di circolazione di varianti virali più contagiose». Questo ha visto l’Ats di Milano nello spogliatoio dell’Inter, come si legge nella relazione consegnata al club. A preoccupare i medici- prosegue il quotidiano- è l’indice di contagio: quattro positivi accertati sono tanti, in un gruppo di una quarantina di persone fra calciatori, allenatore e assistenti. Da qui, la decisione di impedire alla società nerazzurra ogni attività sportiva fino a domenica”. La gara si recupererà ad Aprile, il 7 potrebbe essere una data utile.