Serie A femminile: Milan al comando con altre quattro squadre

Dopo cinque giornate di campionato, sono ben cinque le squadre a punteggio pieno in Serie A femminile. Tra queste c’è il Milan

La vittoria sulla Sampdoria Women ha confermato il Milan Femminile in testa alla classifica di Serie A. Le rossonere guidano così la classifica assieme ad altre cinque squadre.

In vetta assieme alle rossonere troviamo le campionesse in carica della Juventus, che hanno battuto la Fiorentina al Franchi con il punteggio di 0-3, la Roma, che ha sconfitto 4-1 il Napoli Femminile, il Sassuolo, vittorioso 0-4 in casa dell’Hellas Verona, e l’Inter, che ha ottenuto i tre punti contro la Lazio grazie al gol di Gloria Marinelli.