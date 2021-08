Decisa la squadra. La7 ha annunciato con un tweet la squadra che seguirà il campionato di Serie A femminile, che prenderà il via sabato 28 agosto con la sfida fra Empoli e Roma.

Lo studio con commenti, interviste, highlights e le analisi del match pre e post gara, sarà gestito da Francesca Brienza, affiancata dal campione del Mondo 1982 Antonio Cabrini, che per cinque anni è stato commissario tecnico della Nazionale femminile. Le telecronache delle partite- una per giornata- saranno invece affidate a Cristina Fantoni e Laura Gobbetti con il commento tecnico di Martina Angelini

La7 svela la sua squadra in campo per il campionato di #SerieAfemminile, che partirà il #28agosto.

Ogni partita sarà arricchita da uno studio per i commenti, le interviste e gli highlights condotto da Francesca Brienza, affiancata da Antonio Cabrini. pic.twitter.com/RmlCv6kbI5

— La7 (@La7tv) August 25, 2021