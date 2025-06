Serie A, un altro ex Milan in panchina: ha preso il posto di Inzaghi al Pisa

Serie A che accoglie un altro ex calciatore del Milan come allenatore. Guiderà il Pisa nella stagione 2025/2026

Il Pisa ha conquistato la promozione in Serie A sotto la guida di Filippo Inzaghi, per poi separarsi dal tecnico che ora si è accasato al Palermo. Per affrontare il prossimo campionato il club toscano si è affidato ad un altro ex calciatore del Milan, ossia Alberto Gilardino.

L’ex allenatore del Genoa, è stato fermo negli ultimi mesi, ed ora ripartirà dai nerazzurri con l’obiettivo di centrare la salvezza.