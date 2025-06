Inzaghi riparte dalla Serie B: l’ex Milan è il nuovo allenatore del Palermo. Il comunicato ufficiale

Inzaghi riparte dalla serie cadetta: l’ex attaccante e allenatore del Milan è il nuovo allenatore del Palermo. Il comunicato ufficiale

L’attesa è terminata. Il Palermo FC ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra. La notizia, che circolava da giorni con sempre maggiore insistenza, è stata confermata pochi minuti fa dal club rosanero attraverso i propri canali ufficiali, scatenando l’entusiasmo tra i tifosi siciliani. L’ex attaccante del Milan, icona del calcio italiano, si lega al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale a partire dal prossimo 1° luglio, segnando l’inizio di una nuova era per la società di proprietà del City Football Group.

Di seguito, il comunicato integrale diramato dal Palermo FC, che suggella l’accordo e accoglie il tecnico:

“Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi.

Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale.

A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Per Inzaghi, si tratta di una nuova avventura in Serie B, categoria che conosce molto bene e nella quale ha già ottenuto straordinari successi. Nell’ultima stagione, ha guidato il Pisa a una storica promozione in Serie A, al termine di un campionato di altissimo livello che ha visto i nerazzurri concludere con ben 76 punti, attestandosi alle spalle solo dell’insuperabile Sassuolo. Un cammino esemplare che ha dimostrato ancora una volta le grandi capacità di “Pippo” Inzaghi come tecnico, capace di trasmettere ai suoi giocatori una mentalità vincente e un’organizzazione tattica di prim’ordine.

L’arrivo di un allenatore del calibro di Filippo Inzaghi, con il suo prestigioso passato da calciatore (ricordiamo le indimenticabili stagioni al Milan, costellate di successi in Italia e in Europa) e le sue recenti imprese dalla panchina, alimenta le ambizioni del Palermo. L’obiettivo è chiaramente quello di emulare quanto già accaduto alla guida dei toscani e, ancor prima, del Benevento, club che Inzaghi ha condotto dalla Serie B alla Serie A nella stagione 2019-2020. I tifosi rosanero sognano in grande e si aspettano un Palermo protagonista nella prossima stagione, con la speranza di rivedere la squadra competere per le posizioni di vertice e, perché no, puntare alla tanto agognata promozione in Serie A. La scelta di Inzaghi, dunque, rappresenta un segnale forte da parte della società, che punta su un tecnico con esperienza consolidata nella categoria e una chiara propensione al successo.