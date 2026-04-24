Serie A all’estero, la Fifa valuta una svolta già dalla prossima stagione: si lavoro per un nuovo protocollo

Serie A all’estero, la Fifa valuta una svolta già dalla prossima stagione per consentire ai campionati di disputare all’estero una gara ufficiale

La FIFA starebbe valutando una novità importante per il calcio internazionale: permettere a ogni campionato di giocare una partita ufficiale all’estero ogni stagione. A riportarlo è The Guardian, secondo cui l’idea nasce anche dai recenti tentativi di Serie A e LaLiga di esportare alcune sfide fuori dai rispettivi confini.

Il nuovo protocollo prevedrebbe la possibilità per ciascuna lega di spostare una sola gara stagionale, mentre i Paesi ospitanti potrebbero accogliere fino a cinque partite di campionati stranieri nello stesso anno. Una misura pensata soprattutto per regolamentare il mercato statunitense, considerato la destinazione più ambita dai grandi tornei europei.

Ogni richiesta dovrebbe comunque seguire un iter rigido, con il via libera delle federazioni coinvolte e delle rispettive confederazioni, prima del giudizio finale della FIFA, che manterrebbe il diritto di veto. Tra i criteri decisivi ci sarebbe anche la tutela dei calciatori, con attenzione a viaggi e carico di lavoro.

Secondo il quotidiano inglese, proprio i casi di Milan-Como a Perth, poi saltato, e Villarreal-Barcellona a Miami avrebbero spinto la federazione mondiale ad accelerare sul tema.

La FIFA punterebbe a introdurre il nuovo regolamento già dalla prossima stagione. Una scelta che, se confermata, segnerebbe una svolta storica per il calcio europeo.

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