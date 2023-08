Serie A, crolla ancora la Lazio contro il Genoa, il Napoli supera il Sassuolo

Terminano le partite serali di questa domenica di Serie A: il Napoli di Garcia vince ancora, la Lazio cade contro il Genoa

Arrivano alcuni verdetti dopo le partite di stasera del campionato di Serie A. Risultati a sorpresa nelle due gare: Napoli-Sassuolo e Lazio-Genoa.

Se i partenopei hanno portato a casa in scioltezza anche quest’altra vittoria (grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo), la squadra di Maurizio Sarri colleziona la seconda sconfitta consecutiva in campionato e resta a 0 punti (a decidere il match il primo gol in A di Mateo Retegui).