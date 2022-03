Serie A, continua l’ipotesi della Tourneé in USA

La Lega Serie A continua a portare avanti l’idea della Tourneé in America: le possibili modalità per le venti squadre

Con l’Italia fuori dai Mondiali prende sempre più piede l’ipotesi della Tourneé negli Stati Uniti proposta da De Siervo.

Portare venti squadre in America è di difficile scelta logistica, così ecco che il Torneo potrebbe svolgersi in due modalità La prima sarebbe lo svolgimento iniziale in Italia e successivamente portare le otto squadre qualificate alle fasi finali in USA. Idea che sta prendendo sempre più piede. Lo riporta il Corriere dello Sport.