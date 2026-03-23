Serie A, pugno di ferro della Lega: arriva il Codice di autoregolamentazione

Serie A, la Lega accelera per un nuovo sistema di sanzioni dalla prossima stagione, mirando a colpire simulazioni e ritardi con multe salatissime

La massima serie del calcio italiano si prepara a una vera e propria rivoluzione disciplinare. Durante l’ultima Assemblea della Lega tenutasi a Milano, è emersa la volontà di introdurre, già a partire dal prossimo campionato, un Codice di autoregolamentazione stringente. L’obiettivo dichiarato è quello di limitare la discrezionalità del giudice sportivo, stabilendo un quadro normativo certo con sanzioni economiche predeterminate per atleti, tecnici e dirigenti.

Sanzioni certe per simulazioni e conferenze

Il nuovo regolamento metterà nel mirino comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine del torneo. Come riporta l’agenzia ANSA, tra le violazioni figurano le simulazioni in campo, i ritardi nel rientro dagli spogliatoi e la mancata partecipazione agli obblighi mediatici. Un allenatore come Massimiliano Allegri, tecnico livornese del Milan, o i protagonisti dell’Inter Cristian Chivu dovranno attenersi a standard rigorosi. Le multe per chi simula o rilascia dichiarazioni lesive potrebbero toccare cifre considerevoli, nell’ordine di decine di migliaia di euro.

Sponsor e fasi finali Primavera

Oltre al fronte normativo, la Lega ha consolidato la propria struttura economica. È stato infatti deliberato il rinnovo della partnership con il brand Philadelphia, un accordo che spinge il fatturato complessivo derivante dalle sponsorizzazioni vicino alla soglia dei 90 milioni di euro annui. Contestualmente, il presidente Ezio Simonelli, figura di riferimento per la gestione finanziaria e istituzionale della Lega, ha ufficializzato le sedi per le competizioni giovanili: le fasi finali del Campionato Primavera 1 si terranno al Viola Park a fine maggio, mentre l’atto conclusivo della Coppa Italia di categoria andrà in scena all’Arena Civica di Milano il 29 aprile.

L’impianto normativo, che sarà gestito da un organo indipendente istituito ad hoc, punta all’approvazione definitiva entro il mese di agosto, così da rendere il sistema operativo sin dal fischio d’inizio della nuova stagione.