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Classifica Serie A, la Juve fa un assist al Milan: quanti punti mancano per la matematica qualificazione in Champions?
Classifica Serie A – Il risultato della Juventus in casa contro il Sassuolo fornisce un assist al Milan di Allegri
AA più riprese (per non dire quasi ad ogni intervista) Massimiliano Allegri ha sempre ribadito che l’obiettivo numero uno per il Milan era il ritorno in Champions League, quindi il rientro la prime quattro della classifica. Persino dopo la vittoria con il Torino di ieri il tecnico toscano ha ribadito di voler guardare dietro.
La sera però all’Allianz Stadium è arrivato un risultato tra Juventus e Sassuolo, 1-1, che serve un assist ai rossoneri per la corsa Champions League. La squadra di Spalletti sale a quota 54 a pari con il Como. Qualora la Roma vincesse con il Lecce andrebbe anche lei appaiata. Dunque al termine della trentesima giornata il 5° posto disterà 9 punti.
Quanti punti mancano per la matematica qualificazione in Champions League?
Al Milan in questo con 27 punti ancora disponibili ne basterebbero solamente 18 per qualificarsi matematica alla Champions League. L’obiettivo sembra dunque conquistato, salvo imprevisti, e chissà se può riaprirsi uno scenario diverso per quanto riguarda il titolo.