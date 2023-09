Gasperini: «De Ketelaere? Arriva dal Milan, allenato da un tecnico molto forte». Le parole del tecnico sul belga e non solo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta Monza, Gian Piero Gasperini ha parlato del mercato: dall’ex Milan De Ketelaere a Scamacca. Ecco le sue parole:

IL MERCATO – Quanto ci siamo rinforzati non lo so, sono sempre cauto. La gara di stasera mi fa pensare che possiamo fare una bella stagione, gli obiettivi non si possono dire adesso. Ci siamo rinnovati soprattutto in attacco, sono arrivati ragazzi di valore. La squadra ha mantenuto la sua intelaiatura

SCAMACCA – Abbiamo le caratteristiche non solo in lui ma anche in De Ketelaere. Nel gioco aereo siamo diventati più bravi mentre prima giocavamo di più palla a terra. Questa è una ottima alternativa specialmente contro le squadre chiuse. Mi auguro che possa diventare il centravanti che serve alla nostra Nazionale, è partito benissimo, voleva venire qui. Non giocava da aprile, credo che crescerà ancora

DE KETELAERE – De Ketelaere è un giocatore preso dal Milan dopo essere stato cercato da mezza Europa, ha avuto una stagione difficile ma viene da un anno con un tecnico molto forte e una grande società. Qui troverà la massima fiducia, perché crediamo tanto in lui