La FIGC ha pubblicato i i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2020 in Serie A, squadra per squadra. La spesa totale, come segnala Calcio&Finanza, è stata di 138 milioni di euro.

Juventus (20 milioni), Roma (19 milioni) e Milan (14 milioni) sono le tre squadre che hanno speso di più in commissioni. L’unica altra squadra ad aver speso più di 10 milioni in commissioni è stato il Napoli.

Ecco il dettaglio squadra per squadra: