Gabbia sempre più titolare, e con il rientro di Tomori e Kalulu ecco cosa potrà succedere: il parere di Serafini sulla difesa rossonera

Luca Serafini ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews24 di Matteo Gabbia e dei rientri di Kalulu e Tomori. Ecco le parole del giornalista sulla difesa rossonera:

PAROLE – «La crescita è merito suo. Non mi sono mai messo le mani nei capelli quando giocava: non mi dava la sensazione di essere Baresi e Beckenbauer, ma nemmeno quella di essere un brocco. Dai mesi in Spagna è tornato trasformato non solo nelle prestazioni, una più bella dell’altra, ma anche nella personalità e nell’atteggiamento. È un acquisto inatteso, importante. Adesso il Milan con questa scoperta di Gabbia sarebbe davvero in condizione di giocare a tre e dare poi maggiore libertà a destra e sinistra con gli esterni. Con Reijnders, Bennacer e Adli bisogna trovare un equilibrio in copertura. Gabbia rimane adesso uno dei titolari che si contenderà il posto con Thiaw, Tomori e Kalulu».

L’INTERVISTA COMPLETA A LUCA SERAFINI