Adani: «Sensi? Sarebbe perfetto per il Milan»

Adani, ex commentatore di Sky Sport, ha fatto il punto su Sensi che sarebbe stato un ottimo innesto anche per il Milan

Daniele Adani, alla Bobo TV , ha fatto il punto su Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria. Le parole del giornalista su quanto sarebbe stato giusto il trequartista per il Milan.

SENSI – «Per me il giocatore perfetto per questo Milan è quello che l’Inter ha dato in prestito alla Sampdoria. Lo puoi fare, eh… L’Inter lo dà in prestito e poi tornerà, ma quanto l’Inter lavorerà su Sensi? Secondo me il Milan può andare a prendere Sensi. Lui si sposa bene con il calcio di Pioli».