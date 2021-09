Seedorf: «Ibra e Giroud? Portano un potenziale che i giovani non hanno»

Clarence Seedorf ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, le sue parole su Giroud e Ibra

«Si sono tenuti bene durante la carriera. E poi l’esperienza compensa tante cose che i giovani non possono avere: la gestione degli allenamenti, delle emozioni, delle difficoltà. Quando hai in rosa gente come Ibra e Giroud copri un aspetto che pochi hanno vissuto».