Seedorf: «Mix di giovani-esperti? Concordo, Milan solido grazie a Maldini»

Clarence Seedorf ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, le sue parole sul Milan

Clarence Seedorf ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, le sue parole sul Milan:

«Con Maldini ci sentiamo ogni tanto. Il Milan è in buone mani, il dna di ogni club può essere passato solo da chi l’ha vissuto. E quindi il Milan, avendo un totem come lui, presente ogni giorno, almeno le informazioni sono passate bene. Poi se vengono trasmesse o meno in campo è un’altra cosa. Il Milan sta costruendo qualcosa di solido, le scelte sono chiare e poi il mix giovani-vecchi lo considero sempre fondamentale. Paolo la vede uguale, hanno Ibra in campo e quest’estate hanno preso Giroud, quindi siamo in linea su questo»