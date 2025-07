Jashari ancora escluso dal Brugge: il futuro al Milan sempre più vicino? Il centrocampista svizzero ha una speranza precisa, messaggio al club belga

Jashari è stato escluso dal Brugge per l’amichevole delle 18: il centrocampista preme per sbarcare al Milan entro il fine settimana

La situazione di Ardon Jashari al Club Brugge si fa sempre più tesa e l’epilogo, con un possibile trasferimento al calciomercato Milan, sembra ormai imminente. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il centrocampista svizzero è stato nuovamente escluso dalla rosa per l’amichevole delle 18, un segnale inequivocabile della sua posizione attuale all’interno del club belga. Questa esclusione, ormai reiterata, sottolinea come Jashari sia di fatto fuori dai piani tecnici del Brugge, alimentando le voci di mercato che lo vedono sempre più vicino a vestire la maglia rossonera.

La determinazione del giocatore è palese: Jashari spera ardentemente che Milan e Brugge possano trovare un accordo definitivo già questo weekend. Questa tempistica è cruciale, poiché permetterebbe al giovane talento di sbloccare la sua situazione e di iniziare una nuova avventura in un campionato prestigioso come la Serie A. Le trattative tra i due club sembrano essere in una fase avanzata, e l’ottimismo filtra dagli ambienti vicini al giocatore, che vede nel Milan la sua prossima destinazione ideale.

L’incertezza sul suo futuro è tale che non è garantita la sua presenza all’allenamento del lunedì con il Brugge. Luca Bianchin suggerisce che sia “possibile non partecipi”, il che rafforza l’idea che il suo trasferimento sia ormai questione di ore. Un’assenza dall’allenamento pre-stagionale sarebbe un ulteriore indizio che le parti sono a un passo dalla fumata bianca. Il Milan, dal canto suo, è alla ricerca di rinforzi di qualità a centrocampo, e Jashari, con le sue doti tecniche e la sua giovane età, rappresenta un profilo ideale per il progetto di crescita del club meneghino.

Per il Milan, l’arrivo di Jashari significherebbe aggiungere un elemento di dinamismo e prospettiva al proprio reparto mediano. Il giocatore, noto per la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e le sue abilità nel passaggio, potrebbe integrarsi perfettamente negli schemi tattici del tecnico rossonero. La sua esperienza internazionale, maturata anche con la nazionale svizzera, lo rende un investimento solido per il presente e il futuro. La concorrenza in Serie A è sempre più agguerrita, e avere un centrocampista versatile come Jashari può fare la differenza nel corso di una lunga e impegnativa stagione.

D’altra parte, il Brugge sembra aver già preso atto della volontà del giocatore di cambiare aria, e l’esclusione dall’amichevole ne è la prova. Trovare un accordo per la cessione di Jashari permetterebbe al club belga di monetizzare e reinvestire i proventi sul mercato. La rapidità con cui si concluderanno le negoziazioni dipenderà ora dalla convergenza delle richieste economiche dei due club. Tuttavia, la volontà ferrea di Jashari di unirsi al Milan, unita all’interesse concreto dei rossoneri, fa ben sperare per una risoluzione positiva entro breve. I tifosi del Milan attendono con ansia l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, per dare il benvenuto a quello che si preannuncia come un nuovo importante tassello nella rosa rossonera.