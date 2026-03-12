Seedorf svela un aneddoto su Allegri: «La gestione del gruppo? Vi svelo questa cosa. Se hai quattro figli non puoi gestirli in maniera uguale…»

Seedorf, ai microfoni di Prime Video, ha parlato così di Massimiliano Allegri e ha svelato un aneddoto ai tempi del Milan

Nel salotto di Prime Video, durante il pre-partita di Real Madrid-Manchester City, il dibattito si è acceso sulla capacità dei grandi allenatori di mediare tra le diverse personalità di uno spogliatoio. Clarence Seedorf, leggenda del centrocampo rossonero, ha colto l’occasione per condividere un retroscena del suo passato al Milan, lanciando una frecciata neanche troppo velata al suo ex allenatore, Massimiliano Allegri.

L’aneddoto risale a un ritiro invernale, un momento in cui le necessità fisiche del fuoriclasse olandese si scontrarono con la visione egualitaria del tecnico toscano. La critica di Seedorf non riguarda solo un episodio isolato, ma una filosofia di leadership che, a suo dire, non terrebbe conto delle specificità dei singoli atleti, fondamentali per mantenere alto il livello di una squadra di campioni.

«Non siamo tutti uguali»: l’attacco di Seedorf

Le parole dell’ex numero 10 sono state dirette e prive di filtri: «C’è stata una cosa particolare con Allegri all’epoca, io gli ho chiesto di restare a Dubai per quattro giorni in più per il discorso dell’anca che avevo, il caldo faceva bene. Quando gliel’ho chiesto mi ha detto: «No, siamo tutti uguali e dobbiamo tornare». No, non siamo tutti uguali! Io ho quattro figli e non posso gestirli in maniera uguale. Devo capire il carattere di uno ed il carattere dell’altro».

Secondo Seedorf, trattare ogni calciatore allo stesso modo è un errore metodologico, specialmente quando entrano in gioco esigenze mediche o psicologiche differenti. Il paragone con la paternità sottolinea l’importanza di un approccio personalizzato, che l’attuale allenatore del Milan non avrebbe applicato in quella circostanza specifica, preferendo una linea di condotta collettiva e rigorosa.