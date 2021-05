Calciomercato, se parte Castillejo è già pronta la soluzione low cost

Il futuro di Samu Castillejo è in bilico. Il Milan è pronto a presentare un’offerta per un esterno destro d’attacco

Il futuro di Samu Castillejo è in bilico. Il Milan, dopo aver valutato l’acquisto di Thauvin, è pronto a presentare un’offerta per Cenzig Under. Il Leicester ha fatto sapere alla Roma che non riscatterà il giocatore.

I rossoneri potrebbero farsi avanti con i giallorossi con un’offerta non superiore ai 15 milioni di euro. L’obiettivo è portare in rosa un mancino in grado di giocare a destra nello scacchiere di Stefano Pioli.