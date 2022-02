Scudetto, Salvini fa lo scaramantico: «Lo vinceranno Inter o Napoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Salvini, leader della Lega e storico tifoso del Milan, su Radio 24 ha parlato della corsa scudetto: il suo commento

«Chi vince il campionato? Non lo so (ride, ndr). Prima della partita di ieri avrei detto Inter. Da milanista ho un sogno nel cassetto ma non voglio gufarmi. Però almeno è un campionato combattuto rispetto agli ultimi dieci, non solo tra noi milanesi. Diciamo che vincono sicuramente Napoli o Inter».