Scudetto Milan, Tiribocchi sentenzia i rossoneri: ci sono solo loro per il tricolore!

Scudetto Milan, Simone Tiribocchi, ex attaccante e opinionista, ha indicato in Napoli e Inter le due squadre favorite per il tricolore

«L’Atalanta sta rallentando, il campionato è ancora lungo e l’Inter ha più competizioni. Io vedo Juventus e Milan molto lontane, non è una lotta a due ma poco ci manca».

