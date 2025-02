Tiribocchi: «Il Milan è una squadra che farà male alle avversarie. Deve trovare continuità. Camarda? Una scelta importante». ESCLUSIVA

Tiribocchi ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Dal “nuovo” Milan alla lotta Scudetto, passando per il lavoro del mister e la permanenza di Camarda

In esclusiva a MilanNews24 è intervenuto Simone Tiribocchi. L’ex attaccante di Serie A ha risposto a diverse domande riguardanti il mondo rossonero e non solo. Queste le sue parole:

Che impressione ti ha fatto il nuovo Milan rivoluzionato dal calciomercato?

«Una squadra che ha messo dentro tanta qualità, di livello assoluto per la Serie A. Gimenez e soprattutto Joao Felix possono fare la differenza in un determinato contesto. Gimenez è fortissimo in fase conclusiva, Joao è un altro giocatore che si aggiunge ai Pulisic, Leao, Reijnders che hanno qualità. Una squadra che farà male alle avversarie quando questi calciatori staranno bene. Ieri nella seconda metà dal primo tempo ha un po’ sofferto il rientro della Roma. Bisogna trovare gli equilibri che ieri Musah e Fofana hanno dato, credo Conceicao stia lavorando proprio su questo».

A proposito di equilibrio: questi calciatori riusciranno a giocare insieme?

«Bisognerebbe togliere un giocatore di contenimento e mettere Reijnders in mediana che però è un peccato toglierlo da una zona di campo ibrida. In qualche partita si può pensare di farlo, ma resta necessario tenere gli equilibri».

L’impronta data da Conceicao ti ha convinto?

«A volte sì, a volte no, come Fonseca che aveva iniziato un percorso che doveva pagare dopo un cambio di allenatore dopo tanti anni, lui ha avuto una gestione dura non nelle parole come Conceicao ma nei modi, perché ha preso decisioni dure. Conceicao mi sembra abbia lavorato più sulla fase difensiva rispetto a Fonseca. Guardando la squadra di ieri dico che sta facendo un buon lavoro, però con Fonseca mi ricordo Madrid e subito dopo Cagliari. Bisogna prendere con le pinze quello che è il progetto che sta andando avanti. A gennaio è stato fatto un mercato incredibile e il Milan ora deve crescere in continuità».

Da attaccante ad attaccante, ti ha sorpreso che Ibra si sia imposto per tenere Camarda?

«Una bella scelta, probabilmente vedono la possibilità di dargli delle chance in qualche competizione. A Monza avrebbe potuto fare un campionato importante, ma avrebbe potuto affrontare le difficoltà di un campionato di lotta e sudore, sicuramente lo avrebbe fatto crescere. Ma Ibra probabilmente vuole tenerlo vicino a questi campioni in allenamento e visionarlo da vicino. E’ una scelta e non mi sorprende, andrà valutato. Inutile dire se mi ha sorpreso o no, è una scelta importante di un dirigente importante».

Lotta Scudetto a due tra Inter e Napoli?

«L’Atalanta sta rallentando, il campionato è ancora lungo e l’Inter ha più competizioni. Io vedo Juventus e Milan molto lontane, non è una lotta a due ma poco ci manca».