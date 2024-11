Scudetto Milan, Padovan ha le idee chiare: sui rossoneri ha detto questa cosa

Scudetto Milan, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato così delle chance tricolore dei rossoneri di Paulo Fonseca

In un’intervista rilasciata a news.superscommesse Padovan ha parlato della corsa scudetto, delle squadre secondo lui favorite per la vittoria del titolo: queste le sue parole sul Milan.

PAROLE – «Questa Juventus è una squadra in piena costruzione. Inoltre, ha dei difetti che si presentano nelle individualità di cui dispone: non ha un esterno destro migliore rispetto a Savona, sta soffrendo tantissimo l’assenza di Bremer, tant’è che la squadra ha subìto una decina di reti senza di lui e, soprattutto, non ha un sostituto di Vlahovic, un calciatore che necessita di essere centellinato, quindi di essere fermato quando arriva a commettere troppi errori e rifiatare per recuperare tutte le proprie forze. La Juventus non è una squadra che è accreditata tra quelle per vincere lo Scudetto, perché ha qualcosa in meno rispetto alle concorrenti già note, ma resta in corsa per rientrare tra le prime quattro. Sa molto bene che dovrà lottare con altre squadre che daranno battaglia fino alla fine: oltre a Inter e Napoli, mi riferisco all’Atalanta, alla Fiorentina, alla Lazio e al Milan. Credo anche che, a gennaio, dovrà prendere in considerazione l’opzione di trovare un valido sostituto di Bremer, ben sapendo che questo calciatore ha tenuto da solo in piedi l’intera difesa bianconera».