Sconcerti duro: «Vecchio Milan insufficiente, altro che maturità». Il commento del giornalista sui rossoneri

Mario Sconcerti severo col Milan questa mattina sul Corriere della Sera.

La sua analisi: «Sono partite queste che vanno vinte nel primo tempo, con calma e superiorità. Dopo diventano poco giocabili, la differenza si trasforma in confusione. […] È stato il vecchio Milan insufficiente di tante altre volte, quando gli serve una concentrazione che non trova. Ieri ha provato a darsela dimenticandola, giocando leggero ma isterico appena sotto la traccia. Tutt’altro che una prova di maturità. […] Non cambia troppo, è sempre in testa, ma ha buttato via la coscienza di essere il più forte».