Sconcerti: «Napoli Milan? Azzurri più completi, ma è uno scontro diretto». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Mario Sconcerti ha rilasciato qualche dichiarazione sul big match tra Napoli e Milan. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Non so dare un pronostico, credo sia un po’ più completo il Napoli ma significa poco in uno scontro diretto. Al Napoli basterebbe rifare i punti fatti lo scorso anno nel finale per vincere anche lo Scudetto.»