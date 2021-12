Sconcerti: «Kessie trequartista? Bella idea di Pioli, vi dico»

Mario Sconcerti ha rilasciato un lungo commento sulle pagine del Corriere della Sera riguardo il ruolo di Kessie contro l’Empoli

Mario Sconcerti ha rilasciato un lungo commento sulle pagine del Corriere della Sera riguardo il ruolo di Kessie contro l’Empoli:

«La notizia della sera è l’invenzione di Pioli che sposta Kessie trequartista e trova strada aperta a Empoli. Non è stata una partita facile, l’Empoli porta continuamente 5-6 uomini in area, è avventuroso perché giovane e di talento, ma poche volte fa male veramente. Diverso Kessie che in quel ruolo corre meno ed è più pronto a essere attaccante. È stata una bella idea perché ha tirato fuori Kessie da un territorio paludoso, gli ha tolto responsabilità di gioco che gli stavano pesando e gli ha regalato una partita di divertimento. Il Milan è ancora lontano dall’Inter, pesa molto il numero delle sconfitte, tre contro una; significano minor equilibrio complessivo. Ha perso molti punti in un mese, ma è rimasto vivo e svolta adesso con un solo punto meno dello scorso anno».