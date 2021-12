Mario Sconcerti ha parlato dell’attacco del Milan, soffermandosi sull’acquisto di Olivier Giroud. Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato di Milan e dei problemi in attacco della squadra di Pioli. Le dichiarazioni del giornalista.

SCONCERTI – «Ha investito settanta milioni e li ha investiti perché aveva risparmiato negli anni scorsi con dei prestiti. Il problema non è Ibrahimovic, ma Giroud: gli attaccanti vanno misurati dai gol che fanno. Strano che un giocatore solido come Rebic si infortuni spesso. Avrebbe dovuto prendere Scamacca, ma non era nei pensieri di molti. I trenta, quaranta milioni, in Italia, non li spende più nessuno. C’è questa nostra nuova povertà che fa sì che chi vince un campionato lo rivinca anche l’anno dopo. Siamo stati travolti dall’inflazione del calcio europeo. Le nostre società hanno perso il cinquanta per cento del patrimonio».