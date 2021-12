Sconcerti: «Ecco i miei voti al Milan»

Il giornalista Mario Sconcerti si è così espresso su TMW Radio dando le pagelle alle big di Serie A e non solo per il girone d’andata

Il giornalista Mario Sconcerti si è così espresso su TMW Radio dando le pagelle alle big di Serie A nel girone d’andata:

«Nell’Inter a Perisic do 7.5 e a Barella 7. Inzaghi 8. Nel Milan Tonali e Leao, tutti e due con 7, mentre Pioli 7. Nel Napoli 8 a Zielinski e 7 a Fabian Ruiz, 7.5 a Spalletti. Nell’Atalanta il voto più alto va a De Roon, 7, e a Zapata 7.5, a Gasperini 6. Nella Juventus Cuadrado e Locatelli meritano 7, mentre uno dei problemi è Chiesa 5. Ad Allegri 5.5. Nella Roma voto 6, stesso voto di Abraham, che crescerà. Il migliore è stato Pellegrini, 7.5 e 6.5 a Ibanez, Zaniolo 6. Mourinho? Per lui 6-. Per la Fiorentina Vlahovic 9, Bonaventura 7, Italiano 8. Per la Lazio Immobile 8 e Pedro 7, Sarri 6 per adesso. L’Empoli? Pinamonti 7.5, Ricci 7, Andreazzoli 8. Sottolineo la crescita di Bajrami, 6.5. Nel Bologna Hickey 7, mi ha colpito molto, così come Arnautovic 7. Mihajlovic 7.5. Il Torino è cresciuto molto, nonostante siano mancati elementi importanti come Belotti e Mandragora. Bremer prende 7 e Pobega come lui, Juric 7»