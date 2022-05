Sconcerti: «Il ciclo Juve è finito. Inter e Milan sono tornate». Le dichiarazioni del giornalista a Calciomercato.com

«Inter e Milan sono state travolte da continui tentativi di nuovi presidenti. Poi sono tornate, nella loro precarietà di fondo, ma sono tornate. Il Milan cambia ancora proprietà, l’Inter ha troppi debiti. Ma ora tocca alla Juve frenare. Non è una novità, è la storia intera del nostro calcio. Se guardate gli scudetti di Juve e di Milano, troverete che sono praticamente gli stessi. Non c’è Milano senza Juve e viceversa. Noi siamo quello che i nostri avversari ci consentono, sempre. Non c’è mai una grandezza assoluta».