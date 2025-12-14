Schwoch parla così della corsa Scudetto: non ha dubbi, l’anti-Napoli sarà il Milan. Le sue parole

Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato così della corsa Scudetto degli azzurri e del Milan di Allegri. Le sue parole

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha commentato a Televomero l’andamento della squadra partenopea, giustificando il recente passo falso dopo un importante tour de force. Schwoch ha riconosciuto che il tecnico era riuscito a rimettere in sesto la squadra dopo la sconfitta con il Bologna, ma ha ritenuto che, dopo una serie di partite giocate ad alta intensità e su un campo difficile, un momento di flessione sia comprensibile, anche se il Napoli avrebbe potuto fare meglio.

Schwoch, Le Aspiranti al Titolo e i Pericoli

Passando alla lotta Scudetto, Schwoch ha escluso la Juventus dalle pretendenti, affermando che non ha speranze, mentre ritiene che la Roma possa ancora inserirsi. Tuttavia, l’avversaria più pericolosa per il Napoli, secondo l’ex attaccante, è il Milan. La motivazione risiede nel fatto che l’allenatore rossonero ha conferito alla squadra una marcia in più rispetto all’anno precedente e, soprattutto, gode del vantaggio di poter preparare una sola partita a settimana, concentrando tutte le energie sul campionato. Schwoch ha specificato di temere più il Milan che l’Inter, dato che il tecnico rossonero è un allenatore abituato a vincere trofei. Ha inoltre aggiunto che anche Gasperini, con la sua esperienza, potrebbe ancora riservare delle sorprese.

Schwoch ha poi espresso il suo parere su alcuni singoli. Ha definito Lukaku una figura estremamente importante, un leader riconosciuto all’interno dello spogliatoio, su cui la squadra può contare nei momenti di difficoltà. Riguardo alla formazione del Napoli, l’ex attaccante farebbe riposare McTominay. Infine, si è soffermato su Lucca, criticando il suo rendimento finora. Secondo Schwoch, il giocatore sa di non stare disputando una buona annata, e il rientro di Lukaku renderà la sua stagione “pesante”, riducendo drasticamente le sue possibilità di scendere in campo.