Schone rifiuta il Milan, la pista di mercato si raffredda

Schone non sembra convinto della destinazione Milan. Il centrocampista del Genoa, recentemente accostato ai rossoneri, ha chiarito la propria posizione con la dirigenza rossoblu. Rifiutate sia il Milan che la Fiorentina, l’unica possibilità di cessione sarebbe un clamoroso ritorno in Olanda.

Il regista potrebbe accettare un’eventuale offerta dell’Ajax, alla ricerca di gente di esperienza per far crescere la nuova generazione di talenti (che quest’anno non ha ripetuto il miracolo della scorsa stagione). Da escludere quindi le voci che vorrebbero Schone come sostituto di Lucas Biglia.