Scaroni: «Superlega? Il Milan la accantona ma difficile rispondere per il futuro»

Scaroni, una lunga intervista al Corriere della sera per parlare non solo del Milan ma anche di tutti gli aspetti più burocratici interni. Le sue parole.

PROGETTO SUPERLEGA- «Mi pare che i propugnatori, in particolare il Real Madrid, siano lontani dal desistere, anche rassicurati dal tribunale di Madrid che li ha messi al riparo dalle sanzioni Uefa: immagino siano pronti a fare modifiche, a cercare un compromesso con l’Uefa, ma credo che per loro un simile progetto possa avere ancora chance».

IL MILAN NO- «Il progetto per il Milan è accantonato. Difficile rispondere per il futuro, dipende molto da come le istituzioni come la Uefa si posizioneranno e da cosa diranno gli appassionati. Ma qualsiasi progetto dovrà essere concertato tra le parti».